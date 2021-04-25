Richter Alexander Hold
Folge 1991: Die Lehrerempfehlung
45 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12
Der elfjährige Lysander bekam von seinem Klassenlehrer die Empfehlung für die Hauptschule. Zum großen Entsetzen seiner Mutter, die für ihren Sohn ganz andere Karrierepläne hat. Hat sie sich an dem Lehrer gerächt und ihn deshalb der sexuellen Nötigung bezichtigt? Oder wurde sie wirklich von dem Lehrer belästigt, als sie mit ihm noch einmal über die Schulempfehlung reden wollte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1