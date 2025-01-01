Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 11Folge 1992
Folge 1992: Geht's noch?

46 Min.Ab 12

Veronika hat einen kurzen heißen Flirt in der Bar und fühlt sich anschließend von dem Mann verfolgt. Ständig lauert er ihr auf und steht eines Tages sogar in ihrem Schlafzimmer. Veronika gerät immer mehr in Panik - doch der vermeintliche Stalker redet sich damit raus, dass er für die GEZ arbeitet. Was will er wirklich von der jungen Frau?

