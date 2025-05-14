Richter Alexander Hold
Folge 223: Ein Kilo Spaghetti Bolognese
42 Min.Ab 12
1. Fall: Hilde Sauer wird angeklagt, ihre Mutter Anne gezwungen zu haben, ein Kilo Spaghetti Bolognese zu essen. Dabei wäre Anne Sauer beinahe erstickt. Hilde soll gedroht haben, den Hund der Mutter vom Balkon zu werfen. 2. Fall: Katrin Starke ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Sie soll ihrer vermeintlichen Nebenbuhlerin aus Eifersucht die Finger in einer Tür eingequetscht haben. Sie selbst weist jedoch jede Schuld von sich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1