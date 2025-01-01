Richter Alexander Hold
Folge 226: Partner-Roulette
42 Min.Ab 12
Jan Bruns ist angeklagt, die Ehefrau seines Freundes Klaus Webmann beim Sex mit einer Hasenmaske erstickt zu haben. Sind seine sexuellen Phantasien mit ihm durchgegangen oder gibt es andere Gründe für den mysteriösen Tod auf einer Skihütte?
