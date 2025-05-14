Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Augenzeugin

SAT.1Staffel 2Folge 228
Die Augenzeugin

Die AugenzeuginJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 228: Die Augenzeugin

41 Min.Ab 12

1. Fall: Jan Kreger soll eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt haben. Doch seltsamerweise bestreitet eine Augenzeugin, dass er der Täter ist. 2. Fall: Werner Schweizer soll seine Tochter Vanessa verprügelt haben. Kann das Gericht aufdecken, was zu dem unkontrollierten Wutausbruch des Vaters führte?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen