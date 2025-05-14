Richter Alexander Hold
Folge 228: Die Augenzeugin
41 Min.Ab 12
1. Fall: Jan Kreger soll eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt haben. Doch seltsamerweise bestreitet eine Augenzeugin, dass er der Täter ist. 2. Fall: Werner Schweizer soll seine Tochter Vanessa verprügelt haben. Kann das Gericht aufdecken, was zu dem unkontrollierten Wutausbruch des Vaters führte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1