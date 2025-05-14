Richter Alexander Hold
Folge 238: In die Wohnung gelockt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Kevin Keller soll ein junges Mädchen in seine Wohnung gelockt und sadistisch vergewaltigt haben. 2. Fall: Michael Graf soll im Hinterzimmer seiner Gaststätte illegale Pokerpartien veranstaltet haben. Angezeigt wurde er von seiner Ehefrau. Konnte sie nicht mehr mit ansehen, wie um hohe Summen gezockt wurde oder will sie aus einem anderen Grund ihrem Mann das Handwerk legen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1