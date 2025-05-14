Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Hochzeit und Verbrechen

SAT.1 Staffel 2 Folge 244
Hochzeit und Verbrechen

Folge 244: Hochzeit und Verbrechen

42 Min. Ab 12

1. Fall: Olaf Henke soll das Brautmodengeschäft von Heike Wetter überfallen und sie dabei verletzt haben. Kurz darauf hat Olaf Henke geheiratet. Hatte die Tat etwas mit der bevorstehenden Hochzeit zu tun? 2. Fall: Peter Senner steht vor Gericht, weil er den Kiosk von Johannes Meier überfallen und ihm anschließend ins Bein geschossen haben soll. Peter gibt den Überfall zwar zu, vom Schuss will er aber nichts wissen.

