SAT.1Staffel 2Folge 248
Folge 248: Im Schlaf erschossen

41 Min.Ab 12

1. Fall: Marie Gellner ist angeklagt, ihren Mann, den Gestütsbesitzer Hubert Gellner, im Schlaf erschossen zu haben. 2. Fall (1. Teil): Anja Hock-Lichten steht wegen Mordes vor Gericht. Sie soll ihren Ehemann mit 13 Messerstichen getötet haben.

