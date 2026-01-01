Richter Alexander Hold
Folge 248: Im Schlaf erschossen
41 Min.Ab 12
1. Fall: Marie Gellner ist angeklagt, ihren Mann, den Gestütsbesitzer Hubert Gellner, im Schlaf erschossen zu haben. 2. Fall (1. Teil): Anja Hock-Lichten steht wegen Mordes vor Gericht. Sie soll ihren Ehemann mit 13 Messerstichen getötet haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
