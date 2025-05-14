Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bissige Kollegin

SAT.1Staffel 2Folge 255
Bissige Kollegin

Bissige KolleginJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 255: Bissige Kollegin

42 Min.Ab 12

1. Fall: Auf einer Weihnachtsfeier soll Susanne Schäfer eine Kollegin gebissen, gekratzt und schwer attackiert haben! 2. Fall: Sebastian Kirsch soll seinen betrunkenen und orientierungslosen Schwager Goran Begic im Wald ausgesetzt haben - Begic erlitt schwere Erfrierungen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen