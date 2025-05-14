Richter Alexander Hold
Folge 255: Bissige Kollegin
42 Min.Ab 12
1. Fall: Auf einer Weihnachtsfeier soll Susanne Schäfer eine Kollegin gebissen, gekratzt und schwer attackiert haben! 2. Fall: Sebastian Kirsch soll seinen betrunkenen und orientierungslosen Schwager Goran Begic im Wald ausgesetzt haben - Begic erlitt schwere Erfrierungen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1