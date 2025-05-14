Richter Alexander Hold
Folge 263: Höllenqualen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Frank Deggers ist angeklagt, Dieter Evers in einen Wäschetrockner gesteckt und diesen eingeschaltet zu haben. Waren Dieter Evers Höllenqualen die Rache dafür, dass er Frank Deggers die Freundin ausspannte? 2. Fall: Jonathan Seibold wird vorgeworfen, die am Tourette-Syndrom leidende Anke Wieber gequält und misshandelt zu haben. Er behauptet, es sei eine Dämonenaustreibung gewesen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1