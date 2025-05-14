Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Bedroht mit Pistole

SAT.1Staffel 2Folge 266
Bedroht mit Pistole

Folge 266: Bedroht mit Pistole

42 Min.Ab 12

1. Fall: Elena Maier wird beschuldigt, Agathe von Schierling während einer Gala mit einer Gaspistole bedroht zu haben. 2. Fall: Der Rapper Alex Mills soll seinem Erzrivalen Nicolas Fritzlar einen Ninjastern in den Rücken geworfen haben. Nicolas Fritzlar ist seitdem querschnittsgelähmt.

