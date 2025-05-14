Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Football/Heiratsschwindler

SAT.1Staffel 2Folge 268
Football/Heiratsschwindler

Richter Alexander Hold

Folge 268: Football/Heiratsschwindler

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Footballer Mick Schrammer soll die Cheerleaderin Janine Weirich in ihrer Umkleidekabine vergewaltigt haben. 2. Fall: Der Bankkaufmann Marco Schiller soll seine zuckerkranke Kundin Lydia Rothemund in deren Toilette eingesperrt haben. Lydia Rothemund fiel in ein Zuckerkoma und wurde erst in allerletzter Minute gerettet.

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

