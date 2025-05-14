Richter Alexander Hold
Folge 268: Football/Heiratsschwindler
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Footballer Mick Schrammer soll die Cheerleaderin Janine Weirich in ihrer Umkleidekabine vergewaltigt haben. 2. Fall: Der Bankkaufmann Marco Schiller soll seine zuckerkranke Kundin Lydia Rothemund in deren Toilette eingesperrt haben. Lydia Rothemund fiel in ein Zuckerkoma und wurde erst in allerletzter Minute gerettet.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1