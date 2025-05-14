Richter Alexander Hold
Folge 282: Jugendtreff in Flammen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Lutz Bergheim wird beschuldigt, einen von Ausländern besuchten Jugendtreff angezündet zu haben! Er alarmierte kurz darauf die Jugendlichen und löschte das Feuer. Überfiel ihn die Reue oder ist er unschuldig und kam zufällig an die Unglücksstelle? 2. Fall: Adam Kopinski sitzt auf der Anklagebank, weil er seinem Vater während eines Streits ins Bein geschossen hat. Wollte sich der junge Mann an seinem Vater rächen oder handelt es sich um einen unglücklichen Unfall?
