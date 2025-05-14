Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 284
42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Ägypter Yussouf Ben Amir wird beschuldigt, Rita Scheuler, die Ehefrau seines Chefs, zehn Stunden lang hilflos im Dunkeln einer Pyramide zurückgelassen zu haben. Die Frau hat dabei Todesängste ausgestanden. 2. Fall: Der krebskranke Ralph Merken soll versucht haben, seine Schwägerin in einer Abstellkammer auszuräuchern.

