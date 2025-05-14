Richter Alexander Hold
Folge 290: Dessousparty eskaliert
42 Min.Ab 12
1. Fall: Gisela Hofmann und Sybille Müller sind angeklagt, auf einer Dessousparty einen jungen Mann sexuell genötigt zu haben. Die beiden behaupten, dass der bekennende Homosexuelle sie zum Sex überredet hat. 2. Fall: Der Import-Export-Händler Hassan Cengiz wird beschuldigt, seinen Sohn Mehmet mehrere Tage lang eingesperrt und verprügelt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1