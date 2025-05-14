Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 303
41 Min.Ab 12

1. Fall: Christian Klein soll die drogensüchtige Simone Wenzel, die auf dem Dachboden eingesperrt einen Entzug machte, mit Heroin versorgt und zum Sex gezwungen haben. 2. Fall: Stefan Schmitz ist angeklagt, beim Aufnahmeritual einer Jägerschaft einen Prüfling gezwungen zu haben, so viel Alkohol zu trinken, dass der daran starb!

SAT.1
