Richter Alexander Hold
Folge 303: Drogenentzug
41 Min.Ab 12
1. Fall: Christian Klein soll die drogensüchtige Simone Wenzel, die auf dem Dachboden eingesperrt einen Entzug machte, mit Heroin versorgt und zum Sex gezwungen haben. 2. Fall: Stefan Schmitz ist angeklagt, beim Aufnahmeritual einer Jägerschaft einen Prüfling gezwungen zu haben, so viel Alkohol zu trinken, dass der daran starb!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1