Richter Alexander Hold
Folge 304: Der Tote im Verlies
42 Min.Ab 12
Marita und Tami Breuer sind angeklagt, Bernd Schaffner ermordet zu haben. Haben die Schwestern ihn in ein Verlies gesteckt und mit einer Plastiktüte erstickt, weil sie Rache an dem vermeintlichen Entführer ihrer Mutter üben wollten?
