Richter Alexander Hold
Folge 307: Bestialisches Krokodil
43 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Reiseleiter Manuel Rodriguez soll den Studenten Lukas Campmann überredet haben, im Urwald Venezuelas in einem See zu baden. Da sich in diesem See Krokodile befanden, wurde Lukas Campmann auf bestialische Weise von einem der Krokodile gefressen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1