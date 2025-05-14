Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bestialisches Krokodil

SAT.1Staffel 2Folge 307
Bestialisches Krokodil

Bestialisches KrokodilJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 307: Bestialisches Krokodil

43 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der Reiseleiter Manuel Rodriguez soll den Studenten Lukas Campmann überredet haben, im Urwald Venezuelas in einem See zu baden. Da sich in diesem See Krokodile befanden, wurde Lukas Campmann auf bestialische Weise von einem der Krokodile gefressen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen