SAT.1Staffel 2Folge 331
42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Sizilianer Luigi Mandrelli wird beschuldigt, den Schüler Nick Keilweg gefesselt in eine 4 Meter tiefe Baugrube gestürzt zu haben, weil der sich an seine kleine Schwester Carla herangemacht haben soll. Wollte Luigi wirklich nur seine Schwester beschützen? 2. Fall: Kevin Förster soll seine neue Bekannte nach einem gemeinsamen Abendessen vergewaltigt haben. Er behauptet jedoch, sie habe eindeutig signalisiert, Sex zu wollen.

SAT.1
