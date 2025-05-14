Geist entführt MillionärstochterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 340: Geist entführt Millionärstochter
43 Min.Ab 12
Der Schauspieler Moritz Mahler soll als Geist verkleidet die Millionärstochter Nerina Engel in einer Geisterbahn entführt haben. Auf diese Weise habe er 500.000 Euro Lösegeld erpressen wollen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
