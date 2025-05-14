Richter Alexander Hold
Folge 342: Fatale Dreiecksbeziehung
42 Min.Ab 12
1. Fall: Gisèle Blanc soll Claus Sandmann von einem Hochbett gestoßen haben. Sandmann erlitt dabei zahlreiche Schnittverletzungen. Vor der Tat hatten beide Sex mit Maria Aquino. 2. Fall: Susanne Suttner wird beschuldigt, die medizinischen Apparaturen, die die Körperfunktionen ihrer hirntoten Tochter Monika aufrecht erhielten, abgeschaltet zu haben. Die schwangere Monika Suttner und ihr Kind starben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1