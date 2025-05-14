Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 354
42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Travestiekünstler "Nadine" Mahler soll Michael Herzer um 65.000 Euro betrogen haben. Er behauptet, nicht gewusst zu haben, dass Nadine in Wirklichkeit ein Mann ist und fordert sein Geld zurück. 2. Fall: Katja Stendel ist angeklagt, Alex Fröhlich, den Präsidenten ihres Motorrad-Clubs, nach dem Sex mit einem Billard-Queue niedergeschlagen zu haben. War die Barfrau wütend, weil der Rocker ihr den Laufpass gegeben hat?

