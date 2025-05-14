Richter Alexander Hold
Folge 355: Tod oder lebendig
42 Min.Ab 12
Haben Cora und Manuel Schindler den Ex-Mann von Cora, Willy Petersen, fälschlicherweise für tot erklären lassen, um an seine Lebensversicherung zu kommen? Wer kannte die wahren Umstände, und ist Willy Petersen überhaupt tot?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1