SAT.1Staffel 2Folge 359
42 Min.Ab 12

Tatjana Teichner und Jennifer Petzko stehen wegen Erpressung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor Gericht. Sie sollen einen Bundesliga-Torwart vor 20.000 Zuschauern mit einem Graffiti und zahlreichen Aufklebern, die sie vor Spielbeginn im Stadion anbrachten, als impotent beleidigt haben.

