SAT.1Staffel 2Folge 376
Folge 376: Genervt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Die Prostituierte Lucy Berger ist angeklagt, die siebenjährige Larissa in einen Keller gesperrt zu haben, weil das Mädchen sie nervte! 2. Fall: Michael Lorenz soll aus Rache den farbigen Briefträger Jim Adams in eine Bleichlösung gesteckt haben. Wollte er tatsächlich einen folgenreichen Seitensprung seiner Frau rächen?

SAT.1
