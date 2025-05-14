Richter Alexander Hold
Folge 380: Verhängnisvolle Prophezeiung
42 Min.Ab 12
Jeanette Brüning soll einen ihr wildfremden Mann aus unerfindlichen Gründen niedergestochen haben. Hat sie dem ahnungslosen Mann tatsächlich in dessen Keller aufgelauert und ihn mit einem Messer attackiert?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1