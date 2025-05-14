Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Neugeborenes entführt

SAT.1Staffel 2Folge 382
Neugeborenes entführt

Richter Alexander Hold

Folge 382: Neugeborenes entführt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Hat die Krankenschwester Celia Hafke tatsächlich das neugeborene Baby von Janine Bussmann entführt? Wollte sie das Kind als ihr eigenes ausgeben, weil sie selbst nach einer Fehlgeburt keines mehr bekommen konnte? 2. Fall: Susanne Dormann und Heike Fischer sollen sich als Polizistinnen ausgegeben haben. Ihnen wird ihnen vorgeworfen, den betrunkenen Lutz Bauer angehalten, kontrolliert und zum Striptease gezwungen zu haben.

