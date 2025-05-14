Richter Alexander Hold
Folge 386: Horror auf dem Dorffest
43 Min.Ab 12
1. Fall: Rocco Hausmann wird vorgeworfen, Ester Montag nach einem Dorffest durch eine Horrorgeschichte eingeschüchtert und so zum Sex gezwungen zu haben. 2. Fall: Max Scholz erscheint nackt auf der Eröffnungsfeier von Julia Baumanns Café - und urinierte einem Gast ins Getränk und ins Essen. War Max Scholz wirklich auf der Flucht, so wie er behauptet?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1