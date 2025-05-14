Richter Alexander Hold
Folge 392: Schleichende Erben
42 Min.Ab 12
In Joy Hofmüllers Cabrio wurden 100.000 Euro gefunden. Sie soll das Geld aus der Wohnung ihres toten Geliebten genommen und unterschlagen haben. Holger Scheffler, ein Neffe des Toten, belastet die Finanzberaterin schwer.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1