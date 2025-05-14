Richter Alexander Hold
Folge 394: Willenlos
43 Min.Ab 12
Dominic Faun wird beschuldigt, seiner Ex-Freundin Miriam Vorberg eine so genannte "Vergewaltigungsdroge" untergemischt und sie anschließend missbraucht zu haben. 2. Fall: Thorsten Wendler steht wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Er soll aus Eifersucht das Architekturmodell seines Mitbewohners Mario Kettler zerstört und ihn somit um einen lukrativen Auftrag gebracht haben.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1