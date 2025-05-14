Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 399
Blind durch Schlangengift

42 Min.Ab 12

1. Fall: Nora Kissing soll ihrem Ex-Liebhaber eine Speikobra vor die Haustür gelegt haben, durch deren Gift er jetzt fast blind ist. Wollte sie sich rächen, weil er sie verlassen hatte? 2. Fall: Sandra Wirtz wird beschuldigt, der Schwester ihres Verlobten während einer Auseinandersetzung ein Stück aus dem Oberarm gebissen zu haben. Die Angeklagte behauptet, ihr Hund habe zugebissen.

