Richter Alexander Hold
Folge 421: Blind Date
41 Min.Ab 12
Annemarie Hess wird beschuldigt, ihre Internetbekanntschaft Jochen Maifert mit einer Flasche niedergeschlagen und dann seinen Wagen in Brand gesteckt zu haben. Hat sie die Tat begangen, weil er sie abgewiesen hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1