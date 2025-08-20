Richter Alexander Hold
Folge 422: In die Schuhe geschoben
42 Min.Ab 12
Der Ex-Häftling Robert Sallmann soll in einem illegalen Spiel-Club gezockt und Kokain verkauft haben. Ist der Arbeitslose jetzt endgültig auf die schiefe Bahn geraten oder wurde er von dem Polizisten Hans Bottler aus Rache aufs Kreuz gelegt?
