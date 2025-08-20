Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schutzgeld

SAT.1Staffel 3Folge 425
Schutzgeld

SchutzgeldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 425: Schutzgeld

43 Min.Ab 12

1. Fall: Das Geschwisterpaar Peter und Tamara wird beschuldigt, auf dem Schulhof Schutzgelder von Mitschülern erpresst zu haben. Haben sie außerdem eines ihrer Opfer mit Zwangstätowierung bestraft, weil es nicht zahlte? 2. Fall: Der Lokalpolitiker und Groß-Metzger Leopold Plank soll ein Doppelleben geführt haben: Einerseits der biedere, konservative Kandidat fürs Oberbürgermeister-Amt - andererseits der koksende Zuhälter in einem luxuriösen Scheunenbordell?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen