Richter Alexander Hold
Folge 428: Kunstfehler
42 Min.Ab 12
Die Krankenschwester Julie Wegner soll die Brustoperationen der Zwillinge Birte und Anette Meischner absichtlich verpfuscht haben, damit der Arzt eines Kunstfehlers bezichtigt wurde. Hatte sie eine Affäre mit dem Arzt und wollte sich rächen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1