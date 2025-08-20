Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 439
43 Min.Ab 12

Felix Bommer soll so sehr auf seine Ehefrau Petra eingeprügelt haben, dass sie aus dem Fenster eines Fitnessstudios stürzte. Glaubte der eifersüchtige Seemann, dass seine Frau eine Affäre mit dem Trainer hat? Woher stammen die Verletzungen, die Petra Bommer schon Wochen vor der Tat hatte? Schweigt die junge Frau aus Angst?

SAT.1
