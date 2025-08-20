Richter Alexander Hold
Folge 449: Radio Gaga
44 Min.Ab 12
1. Fall: Dietmar Barrenstein soll dafür verantwortlich sein, dass die Radiomoderatorin Janie Effer eine Nacht lang in ihrem Auto, das mit Sex-Spielzeugen dekoriert war, auf einem öffentlichen Parkplatz gefangen war ... 2. Fall: Paul Feld soll seinen Halbbruder Werner und dessen Freundin Lara im Tresor eingeschlossen haben, um den Antiquitätenladen auszurauben. Rächte er sich, weil er beim Erbe seines Stiefvaters leer ausgegangen war?
