Richter Alexander Hold
Folge 457: Das Model
44 Min.Ab 12
Moritz Eckermann wird beschuldigt, Marie Seibel drei Tage lang gefesselt in ihrer Badewanne gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Wollte er sie zwingen, ihm den Aufenthaltsort seiner verschwundenen Freundin zu nennen, die für Marie Seibel als Model gearbeitet hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1