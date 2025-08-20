Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das Model

SAT.1Staffel 3Folge 457
Das Model

Richter Alexander Hold

Folge 457: Das Model

44 Min.Ab 12

Moritz Eckermann wird beschuldigt, Marie Seibel drei Tage lang gefesselt in ihrer Badewanne gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Wollte er sie zwingen, ihm den Aufenthaltsort seiner verschwundenen Freundin zu nennen, die für Marie Seibel als Model gearbeitet hat?

