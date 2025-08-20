Richter Alexander Hold
Folge 468: Der kleine Dealer
44 Min.Ab 12
Der arbeitslose Mario Blumberg steht wegen Totschlags vor Gericht. Er soll seine schwangere Freundin vom Dach eines Parkhauses 24 Meter in die Tiefe gestoßen haben. Hat Mario Blumberg seine Freundin getötet, weil sie ihr gemeinsames Baby nicht abtreiben wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1