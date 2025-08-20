Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 468
Folge 468: Der kleine Dealer

44 Min.Ab 12

Der arbeitslose Mario Blumberg steht wegen Totschlags vor Gericht. Er soll seine schwangere Freundin vom Dach eines Parkhauses 24 Meter in die Tiefe gestoßen haben. Hat Mario Blumberg seine Freundin getötet, weil sie ihr gemeinsames Baby nicht abtreiben wollte?

SAT.1
