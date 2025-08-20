Richter Alexander Hold
Folge 472: Ein Sarg voller Falschgeld
44 Min.Ab 12
Daniel Brunner soll im Streit seinen Onkel Anton mit einem Gürtel erdrosselt haben. Band er dem verhassten Verwandten einen schweren Stein um den Hals und versenkte ihn im Main? Rächte sich Daniel, weil sein Onkel gegen eine Heirat mit einer Frau aus dem verfeindeten Familienclan war?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1