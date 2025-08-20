Richter Alexander Hold
Folge 473: Rache an Zahnarzt
45 Min.Ab 12
1. Fall: Emilia König soll ihrem Zahnarzt Dr. Spangenberg etliche Zähne aufgebohrt haben, weil sie sich an ihm rächen wollte. War sie so verzweifelt über eine schwere Infektion, für die sie den Zahnarzt verantwortlich machte? 2. Fall: Miroslav Blecha ist angeklagt, seine Noch-Ehefrau Svetlana und deren neuen Freund mit einem Gürtel gefesselt und anschließend beraubt zu haben. Wollte Miroslav sich mit den Wertgegenständen über den Verlust seiner Frau hinwegtrösten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1