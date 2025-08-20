Richter Alexander Hold
Folge 475: Opfer oder Täter?
44 Min.Ab 12
Susanne Percher wird beschuldigt, Karin Bollmeyer in deren Gartenhäuschen mit einem Rechen niedergeschlagen zu haben und sie dann geknebelt und gefesselt im Geräteschuppen eingesperrt zu haben. Die Angeklagte bestreitet die Tat und behauptet, dass sie eigentlich Opfer dieses Angriffs werden sollte.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1