Richter Alexander Hold
Folge 480: Tödliche Sekte
44 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Die beiden Sektenmitglieder Cora und Eric Schuhmann sollen die obdachlose Marie unter falschen Versprechungen in ihre Glaubensgemeinschaft gelockt haben, um sie zu zwingen, eine ihrer Nieren zu spenden. Brachten die beiden das gutgläubige Mädchen heimtückisch um, weil es nicht freiwillig in die Operation einwilligte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1