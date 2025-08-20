Richter Alexander Hold
Folge 483: Die Geldeintreiber
44 Min.Ab 12
Tobias Flechter und Oliver Baumgart sollen die Geschwister Peter und Alexandra Schürbusch entführt, verprügelt und ausgeraubt haben. Oder wollen sich die Geschwister an den beiden Freunden rächen, weil sie Alexandra gemobbt haben?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1