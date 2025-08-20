Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Diebischer Elvis

SAT.1Staffel 3Folge 484
Folge 484: Diebischer Elvis

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Elvis-Imitator Daniel Stegemann ist angeklagt, auf einer Hochzeitsfeier 9.000 Euro von Gila Bergkamp gestohlen zu haben. Oder belastet ihn die Hochzeitsplanerin nur, weil sie ihn für die misslungene Feier verantwortlich macht? 2. Fall: Der 14-jährige Tristan Greif soll fast 3000 Euro aus der Lottoannahmestelle seiner Mutter gestohlen haben. Oder behauptet Franziska Greif das nur, um ihren Sohn loszuwerden, um freie Bahn für ihren Lover zu haben?

