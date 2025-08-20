Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die edlen Räuber

SAT.1Staffel 3Folge 495
Die edlen Räuber

Richter Alexander Hold

Folge 495: Die edlen Räuber

44 Min.Ab 12

Kira und Samuel sollen Kiras sehr wohlhabenden Vater ausgeraubt und ihn anschließend in sein Vogelhaus gesperrt haben, wo er den aggressiven Vögeln hilflos ausgeliefert war. Wollten die beiden Aussteiger, die als Hirten im Wald leben, sich von den 100 000 Euro eine Farm in den USA kaufen? Oder hatte Kiras Schwester mehr Grund, ihren Vater zusammen mit ihrem Freund zu berauben?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen