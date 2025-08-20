Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 499
44 Min.Ab 12

Silke ist angeklagt, Melanie, die Assistentin ihres Mannes, mit einem Pflasterstein niedergeschlagen zu haben - Melanie verlor dabei beide Schneidezähne. Aber warum wird Silke auch von ihrer Adoptivtochter Leonie belastet? Ist Silke krankhaft eifersüchtig auf jede Frau, die sich in der Nähe ihres Mannes bewegt oder gibt es einen anderen Grund für diesen Angriff?

SAT.1
