Richter Alexander Hold
Folge 500: Knastfrauen
44 Min.Ab 12
Paula ist angeklagt, dem Gefängnisarzt Schäfer in der Haftanstalt ein Skalpell in den Hals gerammt zu haben. Schlich sie sich in sein Behandlungszimmer, um seinen Schmuck zu klauen? Plante Paula ihre Flucht, um zu ihrer schwerkranken Zwillingsschwester nach Italien zu gelangen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1