SAT.1Staffel 3Folge 504
Folge 504: Rache an Geiselnehmer

44 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Die ehemalige Geisel Bettina ist angeklagt, den Bankräuber Ortwin aus Rache mit einem Messer niedergestochen zu haben. Der Geiselnehmer hatte die junge Frau bei einem Banküberfall vor sieben Jahren angeschossen und damit ihre Karriere als Fußballerin zerstört.

SAT.1
